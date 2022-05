Blitz em frente ao Parque Ney Braga 'premia' bons motociclistas em Londrina

O motociclista que passou pela BR-369, em frente ao Parque de Exposições Ney Braga, na manhã desta quinta-feira (5), encontrou uma blitz da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar). Os condutores foram parados e orientados. Quem estava com a documentação irregular sofreu as sanções previstas na legislação, enquanto que aqueles que tinham tudo em dia e não foram multados no último ano acabaram premiados.

Os motociclistas sem restrições receberam um kit com camiseta, antena corta-pipa e álcool em gel. “Isso é para que continuem sendo respeitadores das leis e não se envolvam em acidente de trânsito”, destacou Sérgio Dalbem, diretor de Trânsito da CMTU. Nos primeiros quatro meses deste ano sete motociclistas perderam a vida nas ruas de Londrina.







A ação faz parte da programação do Maio Amarelo, lançado nesta semana e que busca a conscientização no trânsito. “Os motociclistas são o para-choque dos veículos que conduzem. Dessa forma, são as pessoas mais frágeis do trânsito. Por isso a preocupação maior com eles, para que conduzam as motos corretamente, obedecendo os limites de velocidade, usem capacete, roupas claras”, elencou.







Na lista dos bons motociclistas está Fenando Vaz, que tem uma empresa de recarga de cartuchos e toners. Conduzindo motos há cerca de 15 anos, usa o veículo para trabalhar. “Hoje o que é perigoso são os buracos nas ruas, a educação das pessoas, cachorros soltos e até crianças atravessando correndo. Amo andar de moto, mas tenho a opinião de que em muitos dos acidentes com moto a culpa é do motociclista, que não respeita”, avaliou. “Para quem não sabe usar, a moto é uma bomba relógio”, alertou.



