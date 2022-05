Ao menos sete acidentes de trânsito ocorrem por dia em Londrina

Entre janeiro e abril deste ano Londrina contabilizou 861 acidentes de trânsito, uma média de sete registros por dia. O número é quase 11% menor do que o mesmo período de 2020. Nos primeiros quatro meses de 2022 18 pessoas morreram no trânsito londrinense, duas a menos que no ano passado. Foram 12 homens e seis mulheres. O levantamento foi promovido pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) com base em dados do Siate, IML (Instituto Médico Legal) e Polícia Civil.



O total de vítimas também teve redução de 1.124 (2021) para 1.019 (2022). Entre as vítimas fatais, sete foram de motociclistas, outras sete envolvendo motoristas ou passageiros de carros e quatro por atropelamento. Somente na BR-369, no trecho urbano, foram três óbitos e mais dois na PR-445. A faixa predominante dos falecimentos vai de 18 a 30 anos, somando sete casos.



“Considerando que neste ano tivemos a volta do serviço normal e do movimento da cidade após a pandemia a redução foi positiva. Tivemos mais veículos circulando e menos ocorrência de óbitos. Estamos com blitze orientativas e motivadoras para que continuem respeitando a sinalização”, avaliou o diretor de Trânsito da CMTU, Sérgio Dalbem.







