Secretaria de Saúde aguarda posição do Ministério da Saúde pra recepção de turistas no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) aguarda orientações do Ministério da Saúde sobre os procedimentos a serem adotados para o cumprimento da determinação do ministro Marcelo Queiroga que, na última terça-feira (7), anunciou a obrigatoriedade de quarentena de cinco dias para viajantes não vacinados contra a Covid-19 que desembarcarem no Brasil. O objetivo é evitar a disseminação da variante Ômicron, nova cepa da doença que colocou o mundo em alerta.

Sem uma definição do governo federal e da Sesa, os municípios ainda não planejaram estratégias para efetivar as determinações de Queiroga. A FOLHA entrou em contato com as prefeituras de São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba), Foz do Iguaçu e Guaíra (Oeste) para saber como os gestores desses municípios se preparam para se adequar às medidas do Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio de sua assessoria de imprensa, respondeu que até a manhã desta quarta-feira (8), ainda não havia estabeleceu nenhum protocolo de segurança. Além do aeroporto internacional, o município mantém fronteira com o Paraguai e a Argentina. Em Guaíra, localizada na fronteira com o Paraguai, uma funcionária da Secretaria Municipal de Saúde informou apenas que o titular da pasta estava em viagem a Curitiba. A Prefeitura de São José dos Pinhais, onde está localizado o Aeroporto Internacional Afonso Pena, também foi procurada, mas não respondeu.





