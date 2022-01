Confira sete dicas para se cuidar no verão

No verão, é comum que as pessoas saiam para passeios ao ar livre em clubes, parques e praias. O aumento das temperaturas, no entanto, pode gerar problemas sérios ao bem-estar. Por isso, é preciso redobrar a atenção com os cuidados da saúde. Confira sete dicas da coordenadora do curso de Enfermagem da Unopar, Maria Helena Mattosinho, para se cuidar neste verão:

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Hidratação

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O corpo humano é formado por 70% de água, ela é responsável por manter as funções vitais do organismo, como controle de calorias, bom funcionamento dos órgãos e evitar a retenção de liquídos. Durante o verão, o corpo transpira mais para conseguir manter a temperatura ideal. Portanto, para manter-se sempre hidratado, é recomendado beber dois litros de água por dia.





Fuja do sol





A alta exposição ao sol em momentos que ele está mais forte pode provocar desidratação e elevação da temperatura corporal. Para que essa exposição seja feita de forma segura, o ideal é priorizar o início da manhã, antes das 10h, e o fim da tarde, após as 16h.

Continua depois da publicidade





Filtro solar







O filtro solar é indispensável para proteção da pele contra os raios solares. No verão, o uso deve ser intensificado. De acordo com o Inca (Instituto Nacional do Câncer), o câncer de pele corresponde a 33% dos diagnósticos de tumores no Brasil.





Alimentação leve





Alimentos pesados e gordurosos exigem um trabalho maior de digestão e, consequentemente, a temperatura corporal fica elevada. Portanto, é recomendado priorizar refeições leves e alimentos com um bom percentual de água. Nessa época do ano, o calor também contribui para que os produtos estraguem mais rápido. Para evitar intoxicação alimentar, deve-se ficar atento às datas de validade dos produtos e sua procedência.





Doenças do verão





Conjuntivite, dermatose e insolação são algumas doenças comuns durante o verão. O mosquito Aedes Aegypti, causador da dengue Chikungunya e Zika, também se reproduz com maior facilidade nessa época do ano. Para evitar problemas de saúde, o ideal é proteger-se do sol, checar a qualidade dos alimentos, ter uma boa higiene e não deixar água parada.





Estresse





O calor excessivo influencia na quantidade de cortisol (hormônio do estresse) no organismo. Por isso, o estresse tende a aumentar quando as temperaturas estão elevadas, o fenômeno é conhecido como “estresse térmico”. Uma alternativa para o problema é manter-se hidratado, pois a água pode contribuir para a elevação do cortisol.





Roupas leves





No verão, recomenda-se usar roupas mais leves para evitar o aumento da temperatura corporal. Tecidos de fibras naturais, como algodão, linho, seda e crepe permitem que o corpo respire melhor. As cores também interferem na temperatura, priorize roupas mais claras, pois roupas escuras tendem a absorver mais calor.