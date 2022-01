Mais de mil médicos participam de curso de cuidados com a saúde mental

O Curso de Psicofarmacologia ofertado pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) para médicos que atuam na Rede de Atenção do Paraná é um dos que obteve o maior número de inscritos este ano - atraiu 1.098 profissionais. A formação, que iniciou este mês, tem como objetivo aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos para a elaboração de prescrição de medicamentos psiquiátricos (psicofármacos).

A capacitação foi organizada pela Divisão de Atenção à Saúde Mental da Sesa, em parceria com a ESPP (Escola de Saúde Pública do Paraná). O conteúdo se concentra nos conhecimentos da prescrição e respectivas dosagens terapêuticas, dos efeitos e diagnóstico, entre outros. Os módulos podem ser acessados a qualquer momento e não existe mais limite de vagas.

“Esta é mais uma ferramenta para o atendimento às demandas do pós-Covid 19. A saúde mental de muitos paranaenses está abalada. Viram familiares, vizinhos e amigos serem vítimas do coronavírus, além das mudanças no cotidiano e do isolamento social. Se antes o número de pessoas que precisavam de apoio já era elevado, agora será ainda maior”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.