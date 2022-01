Rolândia confirma um caso positivo de gripe H3

A Secretaria de Saúde de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) registrou um caso positivo da gripe do tipo H3 no município. O paciente foi atendido no Hospital São Rafael e está reagindo bem ao tratamento.

Uma amostra do vírus foi coletada e encaminhada ao Laboratório da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), no Rio de Janeiro, para identificar o sequenciamento genético. Existe a suspeita de ser do tipo H3N2, variante que já infectou 38 paranaenses e provocou um óbito no Estado.

A H3N2 está em surto em pelo menos outros seis Estados brasileiros.





Vacinação





Todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Rolândia ofertam a vacina contra a gripe para pessoas com idade superior a seis meses de vida.

Para tomar o imunizante, basta se dirigir à UBS mais próxima portando um documento com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação. Não é necessário agendamento.





As salas de vacinas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h.





Em caso de problemas respiratórios, o paciente pode procurar a UBS da Vila Oliveira ou o Hospital São Rafael.

Telefones das UBSs:





UBS Bartira: 3255-9003

UBS Central: 3906-1133

UBS Nobre: 3256-7358

UBS Parigot de Souza: 3906-1110

UBS Planalto: 3906-1020

UBS Santiago: 3906-1017

UBS São Fernando: 3255-4806

UBS São Martinho: 3240-1114

UBS Tomie Nagatani: 99167-8840