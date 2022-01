Protetor solar: saiba mitos e verdades

Com as férias e o verão, muitas pessoas decidem ir para a praia ou passar seus dias na piscina. E para se proteger dos raios solares é sempre importante passar protetor solar. O protetor é essencial para evitar queimaduras e pode proteger até mesmo do câncer de pele.

No entanto algumas pessoas acabam caindo em histórias mentirosas sobre o produto, o que pode afetar o modo de usar e alterar resultados. Dessa forma, a professora de Cosmetologia do curso de Estética e Cosmética da UP (Universidade Positivo), Ana Carolina Pareja Isa, nos conta o que é verdade e o que é mentira sobre o tão falado protetor solar.

Começando pela suposição de que quanto mais alto o fator de proteção, mais alta a proteção. A profissional explica que isso é um mito, o protetor 60 não protege mais que o protetor fator 30. A real diferença está no tempo de proteção.

Outro mito é o de que o filtro físico protege melhor que o químico. Os dois protegem na mesma intensidade, mas de maneiras diferentes. O recomendado é usar os dois juntos e aumentar a segurança, mas para quem tem a pele sensível como gestantes e crianças, o ideal é usar apenas a barreira protetora, assim não é necessário passar produtos na pele.

Para quem tem dúvidas sobre quanto protetor passar no rosto, a quantidade ideal é uma colher de chá. Sempre de forma abundante, no tronco é ideal usar duas colheres de chá, assim como em cada braço e perna.





Por fim, ao contrário do que muitos dizem por aí, a oxibenzona não tem efeito cancerígeno. De acordo com a professora, existe uma lista de filtros solares UV permitidos no Brasil, sendo estes cosméticos reconhecidos e registrados como grau II pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), necessitando apresentar teste de eficácia e segurança. Ou seja, todos os filtros que são aprovados nessa lista, são seguros para usar.





A especialista também ressalta a importância do uso correto também no dia a dia. Para ela o filtro solar é aliado do skincare e não deve ser esquecido. E mesmo com os protetores solares de uso oral, ou antioxidante orais, é preciso passar na pele também. "O filtro solar deve ser aplicado, no mínimo, de 15 a 30 minutos antes da exposição, devendo ser reaplicado a cada duas horas ou após imersão na água", orienta.