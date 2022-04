Paraná registra mais 1.497 casos e oito óbitos pela Covid-19

A secretaria estadual da Saúde divulgou neste sábado (9) mais 1.497 casos confirmados e oito mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma agora 2.415.689 casos confirmados e 42.745 mortos pela doença.

O boletim relata que 37 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (19 em UTI e 18 em enfermaria). Não há pacientes com diagnóstico confirmado em leitos da rede particular. Há outros 292 pacientes internados, 136 em leitos UTI e 156 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.



A Secretaria da Saúde informa a morte de mais oito pacientes. São três mulheres e cinco homens, com idades que variam entre 60 e 83 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de agosto de 2020 a 23 de fevereiro de 2022.





Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (3) e um em cada um dos municípios de Terra Boa, Santa Mariana, Ponta Grossa, Cascavel e Almirante Tamandaré.