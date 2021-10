Paraná divulga mais 21 mortes pela Covid-19 neste feriado

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça (12) mais 1.433 casos de Covid-19 e 21 mortes no Paraná. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.524.172 casos e 39.367 óbitos pela doença.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A Sesa informa a morte de mais 21 pacientes. São 9 mulheres e 12 homens, com idades que variam de 31 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre 5 de junho e 11 de outubro de 2021.

Continua depois da publicidade





De acordo com o informe, 511 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 392 em leitos SUS (241 em UTI e 151 em clínicos/enfermaria) e 119 em leitos da rede particular (72 em UTI e 47 em clínicos/enfermaria).Digite aqui seu texto...