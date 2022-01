Paraná distribui 136 mil doses da Janssen para reforço

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) vai distribuir nesta quarta-feira (15) 136.100 vacinas da Janssen às Regionais de Saúde. A nova remessa é referente à 73ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e destinada para dose de reforço da população acima de 18 anos.

O lote desembarcou nesta terça no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, e está no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, onde será conferido e organizado para ser distribuído.

“Em 18 de janeiro deste ano aplicamos a primeira vacina e ao longo desses 11 meses não paramos com o processo de imunização, mas ainda faltam muitos que não tomaram a dose reforço, segunda dose ou sequer a primeira”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.





“É para essas pessoas que peço que avaliem, repensem, pois ainda estamos em uma pandemia e, apesar dos números apontarem uma melhora significativa, não sabemos ainda quando deve acabar definitivamente”, alertou.