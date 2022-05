Viroses no outono: como identificar e proteger as crianças

A atenção deve ser redobrada com a saúde das crianças com a aproximação das estações mais frias, principalmente porque nessas épocas do ano as viroses se manifestam com maior incidência. A explicação para esse aumento de casos é a diminuição da resistência das vias respiratórias das crianças e, com isso, elas ficam mais suscetíveis à entrada de vírus e sujeitas à nova infecção, alerta o hospital Pequeno Príncipe.

O pediatra do Pequeno Príncipe, Eduardo Gubert, explica que as transmissões dos vírus podem acontecer de diferentes maneiras. “Além do impacto da temperatura nas vias respiratórias, as crianças permanecem mais tempo em ambientes fechados e sem ventilação, o que aumenta a chance de contágios, pois a transmissão das viroses se dá por gotículas respiratórias no ar por meio de tosse ou espirro, pela saliva com objetos contaminados e beijos, e pelo contato com a pele como abraços e toque de mão”, aponta.

