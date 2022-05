Vacinação infantil contra a gripe e sarampo começa nesta segunda em Maringá

A Prefeitura de Maringá antecipou para segunda-feira (25) o início da vacinação infantil contra a gripe e a dose de reforço contra sarampo. O público-alvo são crianças de 6 meses a 5 anos incompletos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“A ampliação da vacinação tem o objetivo de diminuir os índices de internação de crianças por doenças respiratórias. Outros públicos também serão contemplados conforme for possível avançarmos”, explica o secretário de Saúde, Clóvis Melo.

Continua depois da publicidade





A meta do município é vacinar pelo menos 90% do público-alvo contra a gripe, estimado em aproximadamente 21 mil crianças. Já na vacinação contra o sarampo, todas as crianças deverão receber o imunizante, mesmo que estejam com as doses de rotina em dia.





As pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde também têm direito à vacina contra a gripe. Já a vacina contra o sarampo será aplicada também nos trabalhadores da saúde que não completaram o esquema vacinal, com duas doses. Para todos os públicos, é necessário apresentar carteirinha de vacinação e documentos pessoais.





Ao todo, 33 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) farão a aplicação dos imunizantes, com exceção da UBS Maringá Velho e Sala de Vacinas da Secretaria de Saúde.