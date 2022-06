Vacinação contra gripe e sarampo é prorrogada até dia 24 de junho no Paraná

Conforme o governo federal, a meta é vacinar 90% do público-alvo contra Influenza e 95% contra sarampo. A pasta reforça a necessidade de adoção de medidas por parte dos municípios, como busca ativa e vacinação extramuro (quando o profissional de saúde se desloca até uma empresa, hospital, escola, etc e realiza a vacinação em pessoas que muitas vezes não podem se deslocar até um posto de vacinação).

“Historicamente a população paranaense sempre aderiu às campanhas de vacinação, mas com a chegada da Covid-19 e principalmente as fake news, às coberturas vacinais têm diminuído e isso é extremamente perigoso”, apontou.

A campanha nacional de vacinação contra a gripe e sarampo foi prorrogada pelo Ministério da Saúde. A informação foi divulgada no ofício circular nº 100/2022, enviado aos estados nesta quinta-feira (2). A ação iniciou em 4 de abril e a previsão era que o término ocorresse nesta sexta-feira (3). No entanto, agora os públicos prioritários podem procurar os postos até o dia 24 de junho.

Dados da imunização





Pelos dados do Vacinômetro Nacional, a imunização contra a gripe chegou a 27,1 milhões de doses aplicadas entre as 77,9 milhões pessoas elencadas como público no Brasil. A cobertura nacional está em 44,1%. No Paraná, apesar de a cobertura estar acima da média (1.619.687 pessoas atendidas), a meta vacinal abrange 4.387.469 pessoas. O Estado é o 4º em números absolutos de aplicações e o 9º em cobertura vacinal.





Com relação ao sarampo, a população-alvo no Paós é de mais de 18,8 milhões de pessoas, mas só 5.401.291 doses foram aplicadas, representando uma cobertura vacinal de 31,3%. No Estado, a meta é de 965.468 doses, e 266.748 foram aplicadas até a divulgação desta matéria. A cobertura também é maior que a média nacional. O Estado ocupa o 6º lugar em aplicações e cobertura vacinal.