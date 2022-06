SP: Pacientes com varíola dos macacos têm bom estado de saúde

Os dois pacientes confirmados com varíola dos macacos (monkeypox) em São Paulo estão em bom estado e em isolamento, um deles no Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o outro em casa, segundo informou a secretaria de Saúde do estado.

Na quinta-feira (9), o governo paulista confirmou o primeiro caso da doença no Brasil: um morador da capital paulista que está internado no Emílio Ribas, com boa evolução do quadro clínico.

A segunda ocorrência foi detectada em um homem de 29 anos que está em Vinhedo, no interior do estado.