Secretários de Saúde fazem cartão de Natal a crianças e avisam que não vão exigir prescrição para vacina

Secretários estaduais de Saúde reagiram ao anúncio do governo de Jair Bolsonaro de que irá recomendar que crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas contra Covid-19, desde que mediante a apresentação de prescrição médica e consentimento dos pais.

Os gestores fizeram um cartão de Natal endereçado a crianças do Brasil para avisar que não vão exigir nenhum tipo de documento para vaciná-los (leia a íntegra da carta ao final desta página).

Apesar da recomendação do governo federal, quem define como será a vacinação e quais regras devem ser aplicadas são estados e municípios.

O uso da Pfizer já foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para a faixa etária.





Nos bastidores, alguns dos gestores estaduais afirmam que Marcelo Queiroga (Saúde) atua apenas em função da base bolsonarista e só quer holofotes.

As ações do ministro à frente da pasta têm sido duramente criticadas pelos secretários.





O presidente do conselho, Carlos Lula, chegou a dizer em entrevista à Folha, em outubro, que Queiroga tinha perdido as condições de gerir o ministério.





A vacinação de crianças virou alvo de Jair Bolsonaro desde quando o tema começou a ser discutido.

A exigência de prescrição médica foi anunciada pelo ministro em entrevista coletiva nesta quinta-feira (23) à noite.





"A nossa recomendação é que essa vacina não seja aplicada de forma compulsória. Ou seja, depende da vontade dos pais. E essa vacina estará vinculada a prescrição médica, e a recomendação obedece a todas as orientações da Anvisa", disse Queiroga.





O assunto também deu início a uma crise e uma forte pressão de Bolsonaro sobre a Anvisa.





O presidente chegou a dizer que iria divulgar o nome dos técnicos da agência que aprovaram o uso da vacina da Pfizer para crianças a partir de cinco anos.





Como mostrou o Painel no início de dezembro, secretários afirmavam nos bastidores que Queiroga havia abandonado os compromissos com a pasta para se dedicar a uma agenda própria eleitoral para uma futura candidatura.





Eles diziam que os posicionamentos mais recentes do ministro são para agradar o mesmo eleitorado do presidente da República e não ajudam no combate à pandemia.