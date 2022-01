Londrina informa horários e dias de funcionamento das salas de vacinação no Natal

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou, na manhã desta quarta-feira (22), como irão funcionar os atendimentos nas salas de vacinação contra Covid-19, em Londrina, durante a véspera do Natal (24) e no feriado nacional (25). Estarão abertos para atender o público os pontos de vacinação do CCI Norte (Centro de Imunização da Zona Norte) e a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Ouro Branco. Ambas terão profissionais atendendo das 7h às 12h durante o dia 24 de dezembro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Nos dias seguintes, sábado (25) e domingo (26) de Natal, todas as unidades estarão fechadas. Elas voltarão a atender com a vacinação na segunda-feira (27). Atualmente, Londrina conta com seis salas de vacinação.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





São elas: CCI da Zona Norte, e as UBSs do Parque Ouro Branco, da Vila Casoni, do Eldorado, do Jardim do Sol e do Alvorada. Todas aplicam desde a primeira até a terceira dose do imunizante contra Covid-19.





Para receber a vacina é preciso estar cadastrado no site da Prefeitura de Londrina e com o cadastro validado. Após a validação, é possível escolher a unidade de saúde mais próxima de sua residência e o melhor dia e horário para tomar a vacina, visto que a aplicação é feita por agendamento de horário.





Até às 21h, desta terça-feria (21), 947.738 doses da vacina contra o Coronavírus já haviam sido aplicadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Londrina. Destas, 13.126 foram as doses únicas da Janssen e 2.257 referentes as de reforço do mesmo fabricante. Outras 446.076 foram primeiras doses dos demais laboratórios. Mais de 402 mil pessoas já receberam as de reforço e quase 83.700 tomaram a terceira dose.

Continua depois da publicidade





No momento, a Prefeitura de Londrina está com o cadastro prévio aberto para a imunização das crianças com 5 anos ou mais. Os pais ou responsáveis pelos menores devem acessar o site da Prefeitura para preencher os dados do formulário. As vacinas devem começar a ser aplicadas nas crianças assim que forem encaminhadas novas doses para o Município de Londrina.