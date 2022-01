Saúde distribui quase 80 mil doses de vacinas contra a Covid-19 no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) distribuiu 79.326 vacinas contra a Covid-19 nesta quarta-feira (29). Os imunizantes da Pfizer/BioNTech são destinados à primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

O envio tem por objetivo reforçar a imunização contra a doença no Paraná neste fim de ano. “Precisamos continuar vacinando. A pandemia não acabou e, se as pessoas deixarem de se imunizar, poderemos sofrer com a circulação de novas variantes, inclusive a Ômicron, que ainda não foi diagnosticada no estado”, alertou o secretário de estado da Saúde, Beto Preto.

Os imunizantes foram retirados no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, na tarde desta quarta-feira (29) pelas Regionais de Saúde que sinalizaram a necessidade de mais doses.





A Sesa tem feito o envio de maneira fracionada mediante demanda dos municípios, considerando que as doses possuem menos tempo de validade após o descongelamento – no Cemepar as vacinas são mantidas em temperatura de -80º, o que aumenta o prazo para utilização.





“Nenhum paranaense ficará sem vacina por falta de doses. Os municípios que solicitarem serão atendidos dentro da sua capacidade de aplicação para reduzirmos ainda mais o risco de perda de doses”, ressaltou Beto Preto.

Confira a distribuição de doses enviadas por Regional de Saúde:





1ª RS – PARANAGUÁ: 12.846

2ª RS – METROPOLITANA: 12.906

4ª RS – IRATI: 1.686

5ª RS – GUARAPUAVA: 9.180

7ª RS – PATO BRANCO: 828

8ª RS – FRANCISCO BELTRÃO: 3.672

12ª RS – UMUARAMA: 1.368

14ª RS – PARANAVAÍ: 3.378

15ª RS – MARINGÁ: 18.474

16ª RS – APUCARANA: 8.472

18ª RS – JACAREZINHO: 462

21ª RS – TELÊMACO BORBA: 2.952

22ª RS – IVAIPORÃ: 3.102

TOTAL: 79.326 doses.