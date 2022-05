Saúde de Londrina promove ações de vacinação contra covid e influenza

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina promove neste sábado (16), das 8h às 17h, uma ação de vacinação por livre procura na Escola Municipal Professora Tereza Canhadas Bertan, localizada na Rua dos Assistentes Sociais, 60 (Jardim União da Vitória). Na ocasião, a unidade aplicará doses da vacina contra a Covid-19 em crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, e também será feita a vacinação contra a influenza nos idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Para que as crianças ou adolescentes sejam vacinados, é preciso levar um documento de identificação, de preferência o CPF ou, se isso não for possível, a certidão de nascimento. Além disso, os pais ou responsáveis devem apresentar seus próprios documentos de identificação com foto, como RG ou CNH.

A diretora de Atenção Primária à Saúde, Valéria Barbosa, ressaltou que, no caso da imunização contra a influenza, os idosos e trabalhadores de saúde devem estar munidos de um documento de identificação com foto. “Em relação aos trabalhadores da saúde, também é necessário apresentar um documento que comprove o seu vínculo com os serviços de saúde”, afirmou.



Vacinação contra a Covid-19



Também no sábado (16), estarão funcionando normalmente, das 7h às 18h, três salas de vacinação contra a Covid-19 direcionadas ao público em geral. São elas: o Centro de Imunização da Zona Norte (CCI Norte) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim do Sol e Ouro Branco. Para receber a dose, é preciso realizar o agendamento do local e horário no portal da Prefeitura (clique aqui), e comparecer ao local de vacinação com o documento de identificação e o comprovante impresso do agendamento (QR Code).

Durante o feriado da Sexta-feira Santa (15) e o domingo (17), essas unidades não abrirão.



Outros serviços de saúde