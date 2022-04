Saúde confirma mais 3.725 casos de dengue do Paraná

O boletim semanal da dengue, publicado nesta terça-feira (5) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), registrou 3.725 novos casos da doença no Paraná. O número representa um aumento de 47% em relação ao informe anterior, de 29 de maço.

Segundo o boletim, houve mais de 52 mil notificações da doença. Dessas, 11.678 foram confirmadas no atual período sazonal da doença, que teve início em 1° de agosto e segue até julho de 2022.

Até o momento, 356 munícipios registraram notificações de dengue, sendo que 258 confirmaram a doença. Desses, 26 confirmaram seus primeiros casos autóctones, quando a doença é contraída no munícipio de residência. Nesta semana, não houve registro de óbito.





Neste ano, foram registrados dois óbitos em decorrência da doença. As vítimas foram dois homens que residiam em Nova Esperança (Noroeste) e Arapongas (Norte).





Diante do cenário atual, as equipes da Vigilância Ambiental da Sesa estão em alerta para o combate à proliferação do mosquito Aedes aegipty , transmissor da zika, chikungunya e dengue, doenças chamadas de arboviroses. A dengue é considerada endêmica em todo o Paraná. Várias ações estão sendo tomadas a fim de intensificar e implementar medidas de prevenção e controle, além daquelas já existentes.

Na quarta-feira (13), a Sesa fará a primeira reunião presencial, desde o início da pandemia da Covid-19, com o Comitê Intersetorial de Controle da Dengue, que foi criado em 2019 e tem como objetivo implementar ações de mobilização para a intensificação do combate à doença. Ele composto por 13 secretarias, autarquias e órgãos do Governo do Estado.