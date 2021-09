Saúde confirma mais 193 casos de dengue no Paraná

O Paraná confirma mais 193 casos de dengue no boletim semanal publicado nesta terça-feira (28) pela Secretaria de Estado da Saúde. São 61 casos a mais que o informe anterior que apresentava 132 confirmações.



Os dados são do 5º Informe Epidemiológico da dengue, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

“Todas as semanas publicamos o nosso boletim para que a população possa acompanhar o avanço da dengue e os casos no Estado. Não temos nenhum óbito, e isso é uma boa notícia, mas devemos manter a atenção e todos os cuidados necessários para que os números não aumentem”, informou o secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto.





Há ainda, 1.432 casos em investigação e 199 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 3.356 para 4.087, um aumento de 21,78% em relação à semana anterior. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.

Os novos casos confirmados foram registrados em Foz do Iguaçu (34), Londrina (4), Cascavel (4), Apucarana (3), Maringá (3), Paranavaí (3), Cambé (2), Rolândia (1), Pitangueiras (1), Colorado (1), Santa Mônica (1), Umuarama (1), Tapira (1), Ibema (1), Cafelândia (1).