Paraná tem mais 629 casos e 10 óbitos pela Covid-19

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Estado soma 1.585.237 casos confirmados e 40.630 mortos pela doença, conforme a Sesa (secretaria de Estado da Saúde).

Óbitos

A Sesa confirmou a morte de mais 10 pacientes. São quatro mulheres e seis homens, com idades que variam de 35 a 90 anos. Os óbitos ocorreram de 15 de janeiro a 14 de dezembro de 2021.

Internados

68 pacientes com diagnóstico confirmado do novo coronavírus estão internados em leitos SUS - Sistema Único de Saúde (37 em UTIs - Unidade de Terapia Intensiva - e 31 em leitos clínicos/enfermarias) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).





Há outros 415 pacientes internados, 192 em leitos de UTI e 223 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.