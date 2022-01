Paraná soma 14 novos casos de dengue

O Paraná registra 14 casos confirmados de dengue no boletim semanal da doença publicado nesta terça-feira (14) pela Sesa (secretaria de Estado da Saúde). Os dados são do 17º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022. A soma do período chega a 492 casos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Até a divulgação dos dados, 89 municípios registraram casos da doença, sendo que 69 confirmaram casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Há ainda 1.837 casos em investigação e 281 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 10.664 para 11.503. O Estado não registrou nenhuma morte neste período.





“A temporada de verão se aproxima e devemos continuar com os cuidados necessários para que os casos de dengue não aumentem neste fim de ano. Em casa, na praia ou no campo, o alerta é o mesmo”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.