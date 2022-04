Paraná registra mais 2.209 casos e 28 óbitos pela Covid-19

Mais 2.209 casos e 28 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus foram registradas no Paraná, segundo dados divulgados pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde ) nesta quarta-feira (23). Os números incluem dados de meses anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. O monitoramento da Covid-19 no Paraná mostra que o estado soma 2.390.964 casos e 42.625 óbitos pela doença, desde o início da pandemia.

Internados

O boletim divulgou que há 57 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados em leitos SUS (Sistema Único de Saúde), sendo 30 em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 27 em enfermaria. Não há pessoas com diagnóstico confirmado na rede particular. Outros 391 pacientes considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2 estão internados, sendo 184 em leitos UTI e 207 em enfermaria, que aguardam resultados de exames.