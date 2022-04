Paraná registra 1.828 novos casos e 14 óbitos pela Covid-19

Internados

O boletim relata que 45 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (Sistema Único de Saúde), sendo 17 em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) e 28 em enfermarias. Não há pacientes com diagnóstico confirmado na rede particular. Há outros 286 pacientes internados, 125 em UTIs e 161 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.