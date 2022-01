Paraná recebe 1º lote de reforço da Janssen nesta quarta-feira

O Paraná receberá 132.050 vacinas contra a Covid-19 da Janssen nesta quarta-feira (8), no primeiro lote do braço farmacêutico da Johnson & Johnson, integralmente destinado à dose reforço (DR).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a prévia do Informe Técnico do Ministério da Saúde dessa remessa, as doses devem ser destinadas para reforço da população de fronteira internacional (91.150), população de rua (9.550) e parte da população adulta (31.350).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os imunizantes devem chegar ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h50 no voo LA-3293, juntamente com mais 107.640 doses da farmacêutica norte-americana Pfizer/BioNTech.





Ao todo, o Estado receberá 239.690 vacinas neste lote. A remessa da Pfizer ainda não tem destinação definida pelo Ministério da Saúde.





Janssen

Continua depois da publicidade

O imunizante Janssen obteve registro emergencial de uso aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 1º de abril deste ano e foi disponibilizado para a população em junho. A vacina é recombinante de vetor viral e destacava-se das demais pelo método de administração em dose única.





A Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, vinculada ao Ministério da Saúde, divulgou no mês passado a Nota Técnica nº 61/2021 recomendando a dose reforço – neste caso a segunda dose – às pessoas que tenham tomado o imunizante Janssen no intervalo mínimo de dois meses, podendo chegar até seis meses.





O documento afirma que a dose reforço deve ser aplicada com o mesmo imunizante, com exceção de mulheres que tenham tomado a Janssen e que, neste momento, estejam grávidas ou no período de puerpério. Nestes casos recomenda-se a utilização do imunizante da Pfizer.