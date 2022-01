Paraná distribui mais 146,1 mil vacinas contra a Covid-19 nesta terça-feira

A Secretaria de Estado da Saúde distribui nesta terça-feira (7), por via terrestre, mais 146.160 doses de vacinas contra a Covid-19 para as suas 22 regionais. Os imunizantes são referentes à 71ª pauta do Ministério da Saúde e são destinados à dose reforço da população indígena e em geral, a partir de 18 anos, primeira dose (D1) por solicitação dos municípios e segunda dose (D2) das pessoas que já iniciaram o esquema vacinal.

Do quantitativo total, 133.290 são vacinas da Pfizer/BioNTech, sendo 4.026 para D1 de adolescentes, 31.722 para D2 da população em geral e 97.542 dose reforço.

Outras 6.220 Coronavac/Butantan também fazem parte da distribuição e são integralmente para segunda dose. Dessas, 6.210 para pessoas que iniciaram o esquema vacinal na 66ª remessa e 10 doses para a 3ª RS.





As 4.280 AstraZeneca para dose reforço da população indígena e (18 a 59 anos) e as 2.370 restantes para D2 da população em geral complementam a remessa.





Medicamentos

A Sesa também está descentralizando para todas as regionais mais 7.980 unidades de medicamentos elencados no chamado “kit de intubação” para atendimento aos pacientes diagnosticados com a Covid-19, e que estejam internados em leitos exclusivos para a doença no Paraná ou em serviços de saúde do Estado.





Os medicamentos são de compra própria da Secretaria (R$ 40.506,60) e de doações de instituições parceiras (R$ 54.506,10).





Vacinômetro





Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 17.672.818 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.942.165 primeiras doses (D1) e 7.807.934 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 58.093 doses adicionais (DA) e 864.626 doses de reforço (DR).