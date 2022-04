Paraná confirma 2.534 casos de Covid-19 e 15 óbitos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou, nesta quinta-feira (31), mais 2.534 casos confirmados de Covid-19 e 15 óbitos em decorrência da doença. Os números são de meses e semanas anteriores, portanto, não representam necessariamente as notificações das últimas 24 horas.

Os casos confirmados são de março (1.245), fevereiro (658) e janeiro (590) de 2022; dezembro (2), outubro (2), setembro (4), agosto (1), julho (3), junho (2), maio (1), abril (3), março (4), fevereiro (4) e janeiro (2) de 2021; e dezembro (9), outubro (1), setembro (2) e julho (1) de 2020.





Os óbitos são de março (12) e fevereiro (2) de 2022 e abril (1) de 2021. As vítimas são sete mulheres e oito homens, com idades entre oito e 93 anos. Elas residiam em Ponta Grossa (2), Londrina (2), Cascavel (2), Terra Boa, Piraí do Sul, Marechal Cândido Rondon, Jaguariaíva, Ivaiporã, Irati, Cornélio Procópio, Campo Largo e Bom Jesus do Sul.