Paraná confirma 1.780 casos de Covid-19 e 11 óbitos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou, nesta terça-feira (5), mais 1.780 casos confirmados de Covid-19 e 11 óbitos em decorrência da doença. Os números são de meses e semanas anteriores, portanto, não representam necessariamente as notificações das últimas 24 horas.

Os casos confirmados são de abril (898), março (143), fevereiro (305) e janeiro (370) de 2022; dezembro (2), outubro (3), setembro (3), julho (3), junho (2), maio (30), abril (4), março (1) e janeiro (2) de 2021; e dezembro (8), novembro (2), agosto (2) e julho (2) de 2020.

Os óbitos são de abril (5) e março (2) de 2022; julho (1) e abril (1) de 2021; novembro (1) e agosto (1) de 2020. As vítimas são quatro mulheres e sete homens, com idades entre 28 e 83 anos. Elas residiam em Curitiba (4), Terra Boa, Pato Branco, Londrina, Jandaia do Sul, Itaipulândia, Iretama, Engenheiro Beltrão.

