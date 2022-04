Paraná confirma 1.605 casos de Covid-19 e 19 óbitos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou, nesta quinta-feira (7), mais 1.605 casos confirmados de Covid-19 e 19 óbitos em decorrência da doença. Desde o início da pandemia, o Paraná acumula 2.412.633 casos confirmados de Covid-19 e 42.732 mortos pela doença.

Os casos confirmados são de abril (771), março (93), fevereiro (316) e janeiro (380) de 2022; dezembro (3), outubro (1), setembro (3), agosto (1), julho (4), junho (3), maio (6), abril (6) e março (2) de 2021; e dezembro (12), novembro (1), agosto (2) e julho (1) de 2020.

Os óbitos são de abril (7), março (4), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2022; setembro (1), julho (1) e abril (2) de 2021; e novembro (1) e agosto (1) de 2020. As vítimas são sete mulheres e 12 homens, com idades de 24 a 94 anos. Elas residiam em Curitiba (4), Foz do Iguaçu (3), São José dos Pinhais (2), União da Vitória, Terra Boa, Santo Antônio do Sudoeste, Ponta Grossa, Marialva, Mamborê, Ibiporã, Bandeirantes, Assaí e Ampére.

