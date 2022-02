Paraná confirma 11.156 casos de Covid-19 e 58 óbitos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou, nesta quarta-feira (23), mais 11.156 casos confirmados de Covid-19 e 58 óbitos em decorrência da doença. Os números são de meses e semanas anteriores, portanto, não representam as notificações das últimas 24 horas.

Os casos confirmados são de fevereiro (9.606) e janeiro (1.435) de 2022; novembro (12), outubro (47), setembro (9), julho (7), junho (2), maio (1), abril (1), março (4), fevereiro (3) e janeiro (1) de 2021; dezembro (21), novembro (1), outubro (1), agosto (2), julho (2) e junho (1) de 2020.

Os óbitos são de janeiro (23) e fevereiro (21) de 2021. As vítimas são 27 mulheres e 31 homens, com idades entre 43 e 96 anos. Eles eram residentes dos municípios de Telêmaco Borba (6), Maringá (4), Guarapuava (4), Laranjeiras do Sul (3), São José dos Pinhais (2), Santa Mariana (2), Ponta Grossa (2), Paranavaí (2), Nova Esperança (2), Marechal Cândido Rondon (2), Foz do Iguaçu (2), Formosa do Oeste (2), Cornélio Procópio (2), e Ampére (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Verê, Turvo, Toledo, Tapira, Sertaneja, Sarandi, Roncador, Ribeirão Claro, Pinhão, Perobal, Paranaguá, Miraselva, Marialva, Jataizinho, Inácio Martins, Imbituva, Francisco Beltrão, Colombo, Cascavel, Araucária, Arapongas.

Internações





Entre os pacientes com diagnóstico positivo para a Covid-19, 171 estão internados, todos em leitos do SUS (Sistema Único de Saúde). Desses, 85 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 86 em leitos clínicos ou enfermarias.





Há outros 1.033 pacientes internados aguardando resultados de exames, sendo 391 em UTIs e 642 em enfermarias. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus.

Monitoramento





Desde o início da pandemia, o Paraná acumula 2.288.733 casos confirmados de Covid-19 e 41.931 óbitos pela doença.





O monitoramento registra, também, 10.470 casos de não residentes no Estado, 229 pessoas foram a óbito.