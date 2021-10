Paraná inicia distribuição de 155 mil doses da vacina; 13 mil serão destinadas para Londrina

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu nesta quarta-feira (13) mais 1.250 doses da AstraZeneca. A nova remessa desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 10h20, no voo G31115 e faz parte da 58ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde.

Para dar velocidade à campanha de imunização, a Sesa já iniciou a distribuição das doses da Pfizer que chegaram na segunda (11) e do lote recém-chegado ao Estado.

No total, 155.327 vacinas contra a Covid-19 serão distribuídas nesta quarta-feira (13) para as 22 Regionais. 150.930 são para segundas doses (D2), 3.082 para primeira aplicação (D1) e 1.315 para dose reforço (DR).





As doses da Pfizer/BioNTech, destinadas para D2 são complemento do esquema vacinal da população em geral de 18 a 59, referente à 39ª remessa. O quantitativo de primeiras doses (D1) é para atender adolescentes indígenas de 17 a 12 anos de idade.

Já as vacinas AstraZeneca para DR, serão enviadas exclusivamente a idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde, ambos de áreas indígenas.





Os imunizantes estão sendo enviados por via terrestre para as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Recebem por avião as regionais de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.





Londrina - A regional de saúde de Londrina receberá 13.614 doses da vacina para distribuir entre os munícipios. Dessas, 85 da AstraZeneca serão destinadas a dose reforço. Outras 311 da Pfizer serão para aplicadas em primeira dose e as 13.218 restantes serão exclusivas para D2.