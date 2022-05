Mundo supera marca de 500 milhões de casos do novo coronavírus

Pouco mais de 2 anos de pandemia depois, o mundo ultrapassou nesta quinta-feira (14) a marca de 500 milhões de casos de Covid-19, conforme dados atualizados da Universidade Johns Hopkins.



Até às 8h (horário de Brasília), o relatório contabilizava 501.970.999 casos da doença, e as mortes foram a quase 6,2 milhões.





O número é atingido um dia depois de a OMS (Organização Mundial da Saúde) ter anunciado que segue considerando a pandemia do novo coronavírus uma emergência de saúde pública internacional. A entidade, aponta ainda que a quantidade real de infectados é muito maior, por causa da subnotificação.





Segundo a universidade, os Estados Unidos permanecem como o país com maior número de casos e mortes, com total de 80,5 milhões de infecções e 987 mil de óbitos desde o início da emergência sanitária.

Quanto aos contágios, a Índia é a segunda nação com maior número acumulado, 43 milhões, seguida do Brasil, com 30,2 milhões de infecções. No ranking de mortes, depois dos EUA, o Brasil aparece em segundo (661.904) e a Índia em terceiro (521.736).





Por outro lado, a Coreia do Sul é a líder na quantidade de novas contaminações vistas nos últimos 28 dias, com 7,7 milhões de registros. Os demais são a Alemanha (quase 5 milhões), França (3,6 milhões) e Vietnã (3,5 milhões).





Já China tem registrado recordes de novos contágios desde o início da pandemia. A Itália acumula 15.467.395 casos e 161.187 óbitos.





Já foram aplicadas cerca de 11,13 bilhões de vacinas anti-covid no mundo inteiro. Pelo menos 64 países, incluindo Brasil e Itália, já superaram a meta da OMS de imunizar mais de 70% de suas populações até julho deste ano.