Ministério da Saúde anuncia terceira dose contra Covid para pessoas com mais de 60 anos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira (28) que idosos a partir de 60 anos poderão receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

A ampliação da campanha de imunização foi anunciada pelo ministro em um vídeo exibido durante uma comemoração de 1.000 dias do governo Jair Bolsonaro em João Pessoa, na Paraíba.





O vídeo em que Queiroga faz o anúncio foi gravado no hotel onde ele está isolado em Nova York, nos Estados Unidos. Ele teve diagnóstico positivo para a Covid na última terça-feira (21) e integrava a comitiva do presidente Bolsonaro que foi à Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).





"Graças à estratégia diversificada que o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, adotou para a aquisição de vacinas, é possível hoje, no final do mês de setembro, já ofertar para os idosos brasileiros uma dose de reforço da vacina", disse Queiroga no vídeo.