Média móvel de óbitos por Covid-19 no Paraná é a menor desde janeiro, aponta boletim

Segundo o Informe Epidemiológico da Covid-19 desta terça-feira (26), a média móvel de mortes dos últimos sete dias no Paraná está em 1. O resultado é a divisão do número de mortes registradas no período por sete dias da semana. A média não era tão baixa desde 11 de janeiro deste ano, quando subiu de 1 para 2, no começo da onda da Ômicron.

Além disso, o documento também registra uma queda de 36,8% na média móvel de óbitos em relação a 14 dias atrás.

Nesta terça, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou mais 2.237 casos confirmados e oito mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados são das últimas 24 horas e de resgates anteriores.





Os casos são de abril (1.693), março (13), fevereiro (116) e janeiro (388) de 2022; dezembro (2), novembro (1), outubro (4), setembro (2), agosto (1), julho (3), junho (1) e abril (7) de 2021; e outubro (2), setembro (1), agosto (1) e junho (2) de 2020. Os óbitos divulgados nesta data são de abril (8) de 2022.

Os resultados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.435.223 casos confirmados e 42.850 mortos pela doença.

INTERNADOS – 98 pacientes com diagnóstico confirmado ou suspeito de Covid-19 estão internados em leitos SUS (44 em UTIs e 54 em leitos clínicos/enfermaria).





ÓBITOS – A Sesa informa a morte de mais oito pacientes. São quatro mulheres e quatro homens com idades que variam entre 2 e 87 anos. Os óbitos ocorreram entre 8 e 25 de abril de 2022.

Os pacientes que foram a óbito residiam em Londrina (2), Quinta do Sol, Jataizinho, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Cruzeiro do Oeste e Antônio Olinto.





FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registra 10.878 casos de residentes de fora do Estado – 233 pessoas foram a óbito.