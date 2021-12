Maringá registra um óbito e 22 novos casos de Covid-19

A Prefeitura de Maringá registrou 22 novos casos de Covid-19 e um óbito no boletim desta terça-feira (30).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O óbito é de um paciente do sexo masculino, aos 78 anos, com comorbidade, no dia 28 de novembro de 2021.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Maringá tem 122 casos ativos da doença. A cidade contabiliza 263.535 notificações desde o início da pandemia. Dessas, 67.587 foram confirmadas e 65.865 já estão curados.





Os óbitos na cidade chegam a 1.600.