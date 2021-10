Maringá organiza campanha de multivacinação em crianças e adolescentes neste sábado

Com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes com até quatorze anos, a Prefeitura de Maringá promove o Dia D nas 34 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 17h, do próximo sábado (16). A ação faz parte da Campanha Nacional de Multivacinação, que vai até o dia 29 de outubro.



A Secretaria de Saúde solicita que os pais analisem as carteiras dos filhos. Aqueles que estiverem com vacinas atrasadas devem comparecer, acompanhados de seus pais ou responsáveis, às unidades de saúde.

A multivacinação oportuniza o acesso às vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente, atualiza a situação vacinal, aumenta as coberturas vacinais e homogeneidade, diminui a incidência e contribui para o controle, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis nas crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade.





A coordenadora da sala de vacina da Secretaria de Saúde, Edilene Aceti Goes, explica que não é mais necessário o intervalo entre as vacinas contra a covid-19 e os demais imunizantes, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Confira neste link o horário de vacinação das Unidades de Básicas de Saúde, de segunda a sexta.