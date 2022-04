Maringá libera uso de máscara em locais fechados

A partir desta terça- feira (29) o uso de máscara em locais fechados não será obrigatório, conforme decreto n° 428/2022, assinado pelo prefeito em exercício de Maringá (Noroeste), Edson Scabora. Medida já liberava o uso em ambientes ao ar livre.

Entretanto, o uso permanece obrigatório em locais destinados à prestação de serviços de saúde, como unidades básicas, hospitais, farmácias, clínicas, consultórios e laboratórios, nos meios de transporte coletivo de passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque e por qualquer pessoa que apresente sintomas da covid-19 ou gripais - como febre, dor de cabeça e tosse - em ambientes fechados e abertos.

O uso de máscaras na cidade era obrigatório desde 18 de abril de 2020. A mudança foi aprovada devido à estabilidade do quadro da pandemia. Em Maringá, 80% da população está com a cobertura vacinal completa e 194 mil pessoas receberam a dose de reforço do imunizante.