Sem novos óbitos, Maringá confirma mais 29 casos do coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Maringá registrou 29 casos de coronavírus e nenhum óbito em decorrência da doença no boletim diário divulgado nesta segunda-feira (27). Os dados são consolidados até as 23h59 do último domingo (26).

O boletim contabiliza, ainda, 515 pacientes com o vírus ativo.

A taxa de ocupação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) adultas exclusivas para Covid-19 pelo SUS é de 22,5% dos 93 leitos do município. Os 116 leitos de enfermaria exclusivos para a doença estão 25,8% ocupados e as UTIs pediátricas (5) estão em 60%.





O município contabiliza, desde o começo da pandemia, 244.554 notificações de Covid-19, das quais 64.437 foram confirmados – 62.374 pacientes que tiveram a doença se curaram. As mortes no município chegam a 1.548.

O boletim epidemiológico da Prefeitura de Maringá passa a constar bandeira verde, que significa risco baixo, de acordo com o Decreto Municipal 1655/2021, que informa a taxa de positividade da Covid-19 na cidade em 13.14%.