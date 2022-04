Mais 153 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná nesta segunda

Mais 153.572 imunizantes contra a Covid-19 foram distribuídos pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), nesta segunda-feira (14), via terrestre, para as 22 Regionais de Saúde do estado. A remessa contempla vacinas da Pfizer (adulto e pediátrica) e AstraZeneca.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para o público infantil, são destinadas 138.500 doses Pfizer. Dessas, 72.000 são para uso exclusivo da primeira dose em crianças de 5 anos, 4.400 para segunda dose do público de 5 a 11 anos que iniciou o esquema vacinal na 1ª remessa de distribuição, e 62.100 vacinas para aquelas que iniciaram a imunização na 2ª remessa.

Continua depois da publicidade





LEIA TAMBÉM: Medicamento para tratar atrofia espinhal muscular é incluído no SUS





“Já vacinamos 678 mil crianças e o nosso objetivo é chegar a mais de 1 milhão de doses aplicadas”, ressaltou o secretário de Estado de Saúde, Beto Preto. “E, por isso, estamos descentralizando as vacinas assim que chegam. Iniciamos mais uma semana na esperança de que mais crianças e população em geral sejam completamente imunizados”.





Para a segunda dose dos adolescentes estão sendo enviadas 13.530 vacinas da Pfizer. Já as doses de reforço (1.542) serão encaminhadas apenas para duas Regionais de Saúde. São 1.242 vacinas da Pfizer para a 2ª Regional Metropolitana e 300 doses da AstraZenca para a 10ª Regional de Cascavel.

Continua depois da publicidade