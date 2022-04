Mais 1.450 novos casos e 31 óbitos de Covid-19 são registrados no Paraná

Mais 1.450 casos confirmados e 31 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus foram divulgados pela Sesa (Secretaria estadual da Saúde) nesta terça-feira (12) . Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 2.417.800 casos confirmados e 42.771 mortos pela doença.

Internados

Trinta pacientes com diagnóstico confirmado estão internados em leitos SUS (16 em UTIs e 14 em enfermarias). Não há pacientes com diagnóstico confirmado na rede particular.





Outros 297 pacientes internados (140 em UTIs e 157 em enfermarias), que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

