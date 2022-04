Londrina vai desativar mais dois postos que atendem Covid- 19

Londrina chega a dois anos de convívio com a pandemia de coronavírus numa situação de arrefecimento da doença e em meio à derrubada da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção. Nesta terça- feira (17) a cidade completa dois anos do primeiro caso confirmado da Covid-19. Atualmente, o município tem um índice de transmissão de 1,02, o menor deste ano junto com o dia quatro de janeiro.

A taxa de positividade está em 12,6%, ou seja, de cada 100 testes PCR para Covid, entre 12 e 13 apresentaram resultado positivo para a doença. O percentual é o mais baixo em 2022. No final de janeiro, por exemplo, mais da metade dos exames confimavam a presença do coronavírus.

Diante da queda nos dados epidemiológicos e a diminuição na procura por atendimento nas unidades referência para síndromes respiratórias, a secretaria municipal de Saúde vai desativar duas UBS (Unidade Básica de Saúde) exclusivas.





