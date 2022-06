Londrina monitora 627 casos ativos de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 419 novos casos de coronavírus no boletim desta segunda-feira (13). O acumulado é de 141.791 desde o início da pandemia em Londrina. Foram 447 novos curados, sendo 138.622 no total. Dois óbitos foram registrados no informe. Trata-se de duas pacientes, aos 68 e 80 anos. São 2.542 mortes em decorrência da doença na cidade.



Em relação aos casos ativos, o município monitora 627 pacientes. São 588 em isolamento domiciliar e 39 internados em hospitais da cidade, sendo 17 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 22 em leitos de enfermaria. A média móvel de casos confirmados nos últimos sete dias é de 340,9, conforme o boletim. Os dados foram consolidados às 16h11.