Londrina libera 4ª dose da vacina contra Covid para pessoas com 50 anos ou mais

Londrina liberou, nesta segunda-feira (13), o agendamento da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas com 50 anos ou mais. Segundo a SMS (secretaria Municipal de Saúde), podem tomaro segundo reforço aqueles que receberam a terceira dose há pelo menos 120 dias (quatro meses). A prefeitura divulgou que 18.962 indivíduos nesta faixa etária estão aptos a agendar a data para aplicação.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Para receber a imunização, é necessário fazer o agendamento pelo portal da Prefeitura de Londrina, aqui. No mesmo site, é preciso imprimir o comprovante com QR Code para apresentar no dia e local selecionado, junto com a carteira de vacinação Covid-19 e um documento de identificação com foto.

Continua depois da publicidade





A partir desta segunda, todas as 53 UBS (Unidades Básicas de Londrina) - 41 da zona urbana e 12 da zona rural - passam a ofertar a vacina contra o novo coronavírus.





As UBSs da zona urbana abrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As da zona rural seguem calendário próprio. Clique aqui para acessar endereços e telefones de todas as UBSs de Londrina.





No feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (16), a secretaria de Saúde vai abrir 10 unidades exclusivamente para a imunização contra a Covid-19, das 7h às 19h. São elas: UBSs do Guanabara; Vila Casoni; Parigot de Souza; Maria Cecilia; Santa Rita; Alvorada; Eldorado; Cafezal; Armindo Guazzi; e Ernani Moura Lima.

Continua depois da publicidade





Além disso, no sábado (18), vão estar abertas as UBSs do Ouro Branco e do Jardim do Sol, também das 7h às 19h, para a mesma finalidade. No total, a SMS disponibilizou sete mil vagas de agendamento, somando as de quinta-feira e de sábado.