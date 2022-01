Londrina inicia grupo de busca ativa de pessoas com doses em atraso da vacina contra Covid-19

Para contatar as pessoas que estão com doses atrasadas e incentivá-las a regularizar seu esquema vacinal contra o novo coronavírus, a prefeitura de Londrina iniciou, nesta quarta-feira (15), o treinamento do grupo de busca ativa. Coordenada pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), a equipe é formada por 12 servidores incluindo ACSs (agentes comunitários de saúde) e Aces (agentes comunitários de endemias). Esses profissionais estão sendo capacitados para enviar mensagens de WhatsApp aos cidadãos que ainda precisam receber a segunda dose ou a dose de reforço, além de oferecer auxílio para o agendamento.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As atividades são ministradas pela diretora de Atenção Primária à Saúde, Valéria Barbosa, em conjunto com o gerente de Odontologia, Paulo Christino Neto, e a enfermeira Simone Obuti. A capacitação será conduzida até a quinta-feira (16) de manhã, na central de operações do grupo de busca ativa, no 1º andar da sede da Prefeitura.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, frisou que a iniciativa faz parte da campanha VaciNatal – Londrina, uma cidade segura, que também inclui, entre outras ações, a busca ativa presencial junto aos usuários das Unidades Básicas de Saúde. Ele agradeceu aos servidores participantes da ação e destacou que esse trabalho contribuirá para salvar diversas vidas, salientando a importância da imunização.





“Londrina pode se orgulhar da campanha que está sendo feita aqui, repleta de ações diferenciadas que têm o objetivo de proteger a população. Porém, apesar de a nossa cobertura vacinal ser alta, temos que nos organizar para que ela chegue a todas as pessoas, pois só assim vamos combater a pandemia de forma efetiva. Por meio de testes realizados nos últimos dias, constatamos que as pessoas têm sido bastante receptivas ao contato feito via WhatsApp, e por isso resolvemos lançar essa iniciativa”, apontou.





O trabalho será de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e busca alcançar um público-alvo de 33.690 pessoas. Todas as informações sobre os cidadãos contemplados, como nome completo, número do CPF, endereço e telefone, constam da base de dados da SMS.

Continua depois da publicidade





Ao fazer o contato com a população, os agentes enviarão mensagens padronizadas nas quais se identificam como servidores da secretaria de Saúde e perguntam se a pessoa gostaria de efetuar o agendamento para a aplicação da dose em atraso. Caso a pessoa concorde, o servidor agendará o atendimento de acordo com a sala de vacinação, data e horários escolhidos pelo cidadão, dentre as opções disponíveis. Em seguida, o agente enviará o link para o download do comprovante do agendamento, que inclui o QR Code utilizado pela SMS para a confirmação da identidade do usuário.





Nas ocasiões em que o cidadão não visualizar ou deixar de responder a mensagem de WhatsApp, o agente tentará também o contato telefônico. Se, por outro lado, a pessoa atendida desejar confirmar através de outros canais a realização do agendamento para a aplicação da vacina, poderá fazê-lo pelo telefone (43) 3372-9825 ou pelo site da secretaria de Saúde.