Londrina anuncia quarta dose da vacina contra Covid-19 para quem tem 80 anos ou mais

Londrina anunciou nesta segunda-feira (28) a liberação da quarta dose da vacina contra Covid-19 para os idosos quem têm 80 anos ou mais e já foram imunizados com a terceira dose há mais de quatro meses. Conforme orientação do Ministério da Saúde, o Paraná havia aprovado a aplicação dos imunizantes na última quinta-feira (24).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O agendamento para esta nova etapa em Londrina está disponível já para a partir desta terça-feira (29) pelo site da prefeitura de Londrina.



Continua depois da publicidade





Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, mais de 14 mil pessoas estão aptas a receber este reforço. Ele reitera o apelo para que a população complete o esquema vacinal contra o novo coronavírus, destacando a importância de as pessoas se imunizarem com as doses recomendadas para cada faixa etária.