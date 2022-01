Londrina: 33 mil deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra Covid-19

O secretário Municipal de Saúde, Felippe Machado concedeu uma entrevista coletiva nesta terça-feira pela qual relatou que 33.690 não voltaram para completar o ciclo vacinal, a maioria deles são jovens acima e adultos jovens. Também apontou que o idoso com mais de 65 anos que não está com protocolo completo tem 195 vezes mais chances de morrer e pessoas com menos de 60 anos e que também não completou o ciclo vacinal completo possui 84 vezes chances de morrer.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Trouxemos estes dados para vocês para dizer a importância da vacinação. Nenhuma cidade se organizou como Londrina. Pedimos o apoio para que façam essa live circular para o máximo de pessoas, porque temos que vacinar essas 33 mil pessoas que não voltaram à sala de vacinas. Não é um número tão alto, mas queremos atingir 100% da população. Montamos estrutura adequada ao atendimento e espalhamos postos de vacinação por seis unidades de saúde para atender essa demanda para toda a cidade.", apontou.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ele reforçou que a cidade possui o CCI (Centro de Imunização da zona Norte) e as seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs):UBS Jardim do Sol; UBS Alvorada; UBS Eldorado; UBS Ouro Branco; UBS Vila Casoni com equipes prontas para aplicar o imunizante. "Evidentemente que a prefeitura vai fazer mais se vermos que não está sendo suficiente. Queremos fazer de Londrina uma cidade segura e 100% vacinada para que todos possam passar o Natal e o Ano Novo com suas famílias e seguros.





Saiba mais na Folha de Londrina.