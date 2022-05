LIRAa aponta que Londrina está em situação de risco para dengue

A secretaria municipal de Saúde divulgou na manhã desta sexta-feira (29) o resultado do segundo LIRAa (Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti) de 2022 e os números são preocupantes. Londrina está com índice de infestação vetorial predial de 7,8%, percentual considerado de risco. O satisfatório é abaixo de 1 e o de alerta entre 1 e 3,9.

A região em que os agentes encontraram mais focos do mosquito Aedes Aegypti foi a norte (10,24%), seguida da zona sul (7,92%), oeste e centro (6,86%) e leste (4,80%). Entre os bairros, o Acácia Imperial (35,71%), Royal Tennis (33,33%) e o Luis de Sá (30,49%) aparecem com os maiores índices de infestação.

Os principais criadouros com larvas continuam nas casas, somando 90% dos registros, principalmente em objetos jogados nos quintais e vasos de plantas. Diante dos dados preocupantes, a secretaria de Saúde informou que vai promover algumas ações, como mutirões nas localidades com maior incidência vetorial e utilização de armadilhas.





