Informe semanal da dengue registra 28 novos casos da doença no Paraná

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (7) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 28 novos casos confirmados. O total até agora é de 478 casos. Os dados são do 16º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1º de agosto e deve seguir até julho de 2022.

Até o momento 88 municípios registraram casos da doença, sendo que 68 municípios confirmaram casos autóctones, ou seja, a dengue foi contraída no município de residência.

Há ainda 1.598 casos em investigação e 276 municípios registraram notificações de dengue, que passaram de 9.980 para 10.664. O Estado não registrou nenhum óbito neste período.





“Febre com duração de até 7 dias, dor de cabeça, dor no fundo do olho, dor muscular, dor nas articulações são sintomas de dengue, e a população precisa estar em alerta. Na ocorrência de algum desses sintomas orientamos que busque atendimento médico”, salienta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Ivana Belmonte, coordenadora de Vigilância Ambiental, ressalta a importância do engajamento da população no controle do vetor da dengue. “Locais que acumulem água como lixo, pneus, recipientes diversos, dentre outros são propícios para que a fêmea do vetor realize a postura dos ovos. Desta forma é fundamental a eliminação e remoção destes depósitos”.