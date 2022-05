Hemepar precisa de doações de sangue para manter estoque

O Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) convoca doadores de sangue para contribuir para os estoques regionais para o feriado prolongado desta semana. Vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, a unidade vem reforçando a campanha de doação com intuito de mobilizar e conscientizar a população.

Os homens podem doar sangue a cada dois meses, quatro vezes ao ano. Já as mulheres, a cada três meses, numa máxima de três doações ao ano. Depois de coletado, o sangue é fracionando e processada a separação dos hemocomponentes (plasma, hemácias, plaquetas e crio). Após isso, a bolsa fica estocada até o resultado dos exames para a liberação. Também é importante ressaltar a validade da doação com antecedência, uma vez que, após a coleta, o sangue pode levar até 48 horas para ser liberado.

Atualmente, a maior demanda são dos tipos sanguíneos O negativo, O positivo e A negativo, que apresentam falta em todas as unidades da rede.





O secretário de Estado da Saúde, César Neves, reforçou a importância do ato, especialmente com a aproximação do feriado. “Essa é uma data que demanda da nossa atenção, principalmente porque as pessoas que realizaram a doação durante o Carnaval não estão aptas para uma nova coleta nesse período. Por isso, reforçamos o convite para que todos possam nos ajudar nesse grande ato de solidariedade que contribui e salva vidas”, afirmou.





Na Sexta-Feira Santa, os pontos de coleta estarão fechados. Porém, durante o sábado, estarão abertas as unidades de Curitiba, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu.

PARA DOAR – Entre os requisitos, é necessário ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade com autorização e presença do responsável legal.





O doador deve pesar no mínimo 51 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação) e apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, carteira do conselho profissional, carteira de trabalho, passaporte ou carteira nacional de habilitação). Também é possível conferir condições para impedimentos temporários ou agendar a doação de sangue clicando neste link.





HEMEPAR – O Centro é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos que atuam em todas as regiões do Paraná. É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do Estado graças às doações dos voluntários.