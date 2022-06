Filho de Maurício de Sousa descobre miocardite e SBC explica que sintomas podem ser confundidos com infarto

Esta semana, o filho do cartunista Maurício de Sousa, Mauro Sousa, compartilhou com o público o diagnóstico de miocardite que teve após ser internado, na semana passada. Segundo ele, ao chegar no hospital achou estar infartando, mas os exames atestaram a inflamação do músculo cardíaco, cujos sintomas podem ser confundidos com o de um infarto.

A SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia) ressalta que a miocardite é a inflamação do miocárdio, responsável pela contração do coração, que prejudica o bombeamento do sangue, provocando arritmias e insuficiência cardíaca. Em casos mais complexos pode haver formação de coágulos no coração levando a um acidente vascular cerebral ou infarto. O tempo de duração depende da causa da inflamação e do estado de saúde do paciente. A recuperação pode levar, pelo menos, duas semanas ou meses em alguns casos. Quando mais complexos, os danos podem ser permanentes.

Quadros leves de miocardite podem não apresentar sintomas ou até mesmo confundir com infecções virais. A recuperação é rápida e a pessoa pode nem saber que teve a inflamação. Nos casos em que os sinais são percebidos, a pessoa pode sentir dores no peito, arritmias, dificuldades para respirar, inchaço nas pernas, edemas e aumento no tamanho do fígado. Eventualmente pode ocorrer perda de consciência, dores de cabeça, no corpo e nas articulações, febre, dor de garganta e diarreia.





Mais frequente em homens, a miocardite pode ocorrer em qualquer idade. Não há uma causa determinante e normalmente decorre de uma complicação de doenças infecciosas causadas por alguns vírus, bactérias, protozoários ou fungos, que podem estar associadas a uso de medicamentos, doenças autoimunes, consumo exagerado de álcool e drogas. A SBC e o seu Deic (Departamento de Insuficiência Cardíaca) estão disponíveis para mais detalhes sobre a miocardite, sintomas, complicações e tratamento. Outras informações podem ser acessadas em: https://www.coracao.org.br/miocardite.